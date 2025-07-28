Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна на 2025 год, но ставит его в зависимость от погоды
В ПФО фактическая урожайность превышает прошлогодние показатели
Министерство сельского хозяйства России сохраняет прогноз по сбору зерновых и зернобобовых культур в 2025 году на уровне 135 млн тонн. Однако в ведомстве подчеркивают, что достижение этого показателя возможно только при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая, пишет «Интерфакс».
— Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая, — говорится в официальном сообщении ведомства.
В Минсельхозе отмечают, что в этом году в отдельных регионах юга страны, включая Ростовскую область, Крым и некоторые районы Краснодарского края, сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур.
В то же время в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность превышает прошлогодние показатели.
По данным Росстата, сбор зерна в 2024 году (без учета новых регионов) составил 125,9 млн тонн. Минсельхоз оценивает общий урожай с учетом новых регионов в 129,8 млн тонн.
Практически все районы Татарстана приступили к уборке зерновых культур.
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