Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна на 2025 год, но ставит его в зависимость от погоды

В ПФО фактическая урожайность превышает прошлогодние показатели

Фото: Роман Хасаев

Министерство сельского хозяйства России сохраняет прогноз по сбору зерновых и зернобобовых культур в 2025 году на уровне 135 млн тонн. Однако в ведомстве подчеркивают, что достижение этого показателя возможно только при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая, пишет «Интерфакс».

— Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая, — говорится в официальном сообщении ведомства.

В Минсельхозе отмечают, что в этом году в отдельных регионах юга страны, включая Ростовскую область, Крым и некоторые районы Краснодарского края, сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур.

В то же время в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность превышает прошлогодние показатели.

По данным Росстата, сбор зерна в 2024 году (без учета новых регионов) составил 125,9 млн тонн. Минсельхоз оценивает общий урожай с учетом новых регионов в 129,8 млн тонн.

Практически все районы Татарстана приступили к уборке зерновых культур.

Рената Валеева