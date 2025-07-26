В Татарстане убрано 7% посевов зерновых при средней урожайности 47,3 ц/га

В основном убирают озимую пшеницу, а также горох, ячмень и озимую рожь

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Практически все районы Татарстана приступили к уборке зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания, которое провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

О ходе уборочной кампании, кормозаготовке и итогах отрасли животноводства за первое полугодие доложил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В основном убирают озимую пшеницу, а также горох, ячмень и озимую рожь. На сегодня обмолочено 82 тыс. га, или около 7 % от запланированной площади. Намолочено 388 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 47,3 ц/га.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшие площади обмолочены в Спасском районе (свыше 10 тыс. га), а также в Буинском, Заинском и Сармановском районах (более 5 тыс. га). Лидерами по урожайности являются Тетюшский район (свыше 68 ц/га), Кукморский и Мамадышский районы (около 65 ц/га).

По данным филиала Россельхозцентра, влажность зерна озимых зерновых культур на корню остается высокой — в среднем по республике около 26%. Это обусловлено хорошей обеспеченностью влагой в период вегетации, достаточным фоном минерального питания и проведенными защитными мероприятиями.

Более 4 тыс. тонн продовольственной пшеницы отгружено 10 июня из Чистопольского района в порт Кавказ для дальнейшего экспорта.

Рената Валеева