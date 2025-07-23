ФСБ России разрешили создавать собственные следственные изоляторы

Спецслужба сможет устанавливать требования к условиям для свиданий в СИЗО, а также организовывать доставку, конвоирование и охрану подозреваемых и обвиняемых

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Федеральной службе безопасности (ФСБ) право создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). Этот документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Теперь ФСБ сможет самостоятельно принимать решения о создании, реорганизации и ликвидации своих СИЗО. Также закон возвращает в ведение ФСБ следственные изоляторы центрального подчинения, которые ранее находились под контролем Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно новым правилам, ФСБ получит расширенные полномочия. Спецслужба сможет устанавливать требования к условиям для свиданий в СИЗО, а также организовывать доставку, конвоирование и охрану подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, она будет контролировать порядок участия в следственных действиях и судебных разбирательствах.

Закон направлен на повышение эффективности работы ФСБ и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минпромторга о создании в России цифрового кадастра служебного и гражданского оружия. Доступ к кадастру получат только уполномоченные органы — Росгвардия, ФСБ, МВД, ФТС, Министерство промышленности и торговли России.



Анастасия Фартыгина