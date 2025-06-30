В Татарстане создадут пункты проката детских товаров для молодых семей

Пункты проката планируется разместить на базе действующих организаций социального обслуживания.

Фото: Мария Зверева

В республике планируется создание специализированных пунктов проката детских товаров, где родители смогут получить необходимые вещи для новорожденных во временное пользование. Проект постановления кабинета министров республики, предусматривающий создание пунктов проката, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В случае одобрения инициативы, родители детей до полутора лет, получающие единое пособие на ребенка, смогут воспользоваться услугой проката.

Целевая аудитория программы включает несколько категорий: студенты вузов и ссузов до 25 лет, многодетные родители до 30 лет, а также одинокие родители. Пункты проката планируется разместить на базе действующих организаций социального обслуживания.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет нескольких источников: бюджетных субсидий, доходов от предпринимательской деятельности организаций и добровольных пожертвований. В прокат будут предоставляться шесть основных предметов: детские коляски, сани, кроватки, ходунки и пеленальные столики.

Демографическая статистика Татарстана демонстрирует положительную динамику. По итогам 2024 года в Казани родились 19,5 тысячи детей, что на 1,5% больше показателей предыдущего года. Всего в республике появилось на свет 35,5 тысячи малышей, из них 209 двойняшек и одна тройня.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане хотят создать пункты проката вещей для новорожденных.

Дмитрий Зайцев