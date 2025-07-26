В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Он действовал с 05.37 мск
Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят. Об этом заявили в МЧС.
Ограничения вводились с 05.37 по московскому времени.
На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляются каждый день. Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.
Ранее в Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».
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