В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

Он действовал с 05.37 мск

Фото: предоставлено МЧС России

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят. Об этом заявили в МЧС.

Ограничения вводились с 05.37 по московскому времени.

На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляются каждый день. Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.

Ранее в Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».



Рената Валеева