Татарстанцам объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА»

Мэрия Казани также рассказала, как действовать в случае введения этих режимов

Фото: Олег Исаков

В Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА». Памятку опубликовала мэрия Казани.

Режим «Беспилотная опасность» вводится в тех случаях, если в небе зафиксировали БПЛА, который летит в направлении Татарстана.

«Угроза атаки БПЛА» вводится, когда дрон находится непосредственно на территории республики. В таком случае жителям нужно экстренно покинуть улицу, зайти в подземные помещения или паркинги или в ближайшее убежище.

В мэрии напомнили, что снимать и выкладывать видео полета беспилотников, на которых видна местность, а также возможные разрушения после атак БПЛА, запрещено. Если вы заметили дрон, то необходимо сообщить о его местонахождении по номеру 112.

Ранее в Татарстане был снят режим «Беспилотная опасность», который действовал с 03.14.

На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляется каждый день. Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.





Дарья Сайфиева