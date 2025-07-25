Когда брать ипотеку и что с ЖКХ: главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

«Сначала высокие ставки побеждают инфляцию, а потом уже сами становятся низкими»

Цены вырастут, и увеличатся инфляционные ожидания

«Экономические законы работают несколько иначе. Сначала высокие ставки побеждают инфляцию, а потом уже сами становятся низкими. Попытки обойти эту закономерность дорого обходятся. Это называется — «нельзя ставить телегу впереди лошади», — начала глава ЦБ Эльвира Набиуллина свое выступление перед журналистами после того, как Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку — с 20% до 18%.

На пресс-конференции, посвященной кредитно-денежной политике, она объяснила, что текущие темпы роста цен в мае и июне приблизились к 4% в годовом исчислении, а большинство показателей устойчивой инфляции снизились до 4—6%. Это произошло быстрее, чем прогнозировал Центробанк.

— Надо еще убедиться, что то снижение инфляции, которое у нас происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов, — улыбаясь, произнесла спикер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во время своего доклада она сообщила, что в июле ожидается увеличение месячного роста цен, в основном из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Это может спровоцировать вторичные эффекты, поскольку увеличение стоимости цен на чувствительные товары и услуги влияет на инфляционные ожидания населения, что, в свою очередь, сказывается на решениях о покупках и сбережениях.

— Нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания. Мы об этом говорим прямо и ожидаем, что они будут снижаться вслед за устойчивым снижением инфляции. Но если этого не произойдет, то это уменьшит пространство для снижения ставки.

Если быстро подорожала плата за ЖКХ, то все остальное должно расти медленнее

Отвечая на вопрос о влиянии повышения тарифов ЖКХ, Эльвира Набиуллина заявила:

— Нельзя говорить о полной нейтрализации эффекта от повышения тарифов на ЖКХ за счет того, что могут сократиться прочие потребрасходы. Отчасти это может произойти, так как уменьшится доля доходов, которая остается после оплаты коммунальных услуг. Однако часть граждан, у которых есть накопления, могут снизить склонность к сбережениям. Здесь о нейтрализации этого говорить достаточно сложно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для удержания инфляции на уровне 4% необходимо, чтобы наряду с удорожанием одних компонентов потребительской корзины другие дорожали медленнее.

ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, потому что инфляция идет на спад. Но нужно, чтобы инфляция не просто временно снизилась, а чтобы люди и бизнес поверили, что она останется низкой. Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой, чтобы инфляция устойчиво вернулась к 4% в 2026 году и оставалась на этом уровне.

— Так когда брать ипотеку? — спрашивали журналисты.

Набиуллина напомнила, что у каждой семьи потребность в ней может возникнуть в разный период времени и четкого срока нет.

— Когда ипотека может значительно вырасти без поддержки страны? Я хочу напомнить период, когда инфляция была около 4%, в 2017—18 годы. Тогда ипотека стала быстро развиваться и ставки достигали 8—9%. Вернется ли это к тем темпам? Не думаю, последние 1,5—2 года рост ипотечного кредита был чересчур высокий. Это был просто перегрев.

Набиуллина отметила, что Россия, наряду с Аргентиной и Турцией, чьи ставки составляют 29% и 43% соответственно, только начинает путь, который страны с устойчиво низкой инфляцией в течение последних 30 лет прошли еще в 80-х и 90-х годах.

Рената Валеева