В Госдуме предложили создать программу для переноса данных из WhatsApp и Telegram

Так пользователи смогут перенести всю важную для них информацию на отечественную платформу MAX

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил разработать и профинансировать создание программы для переноса данных пользователей из мессенджеров WhatsApp и Telegram на цифровую платформу MAX. Об этом сообщает ТАСС.

Он направил письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.



В этих мессенджерах пользователи хранят личные переписки, фотографии, видеозаписи, документы, и потеря этих данных вызовет у них серьезные неудобства и может также создать риск информационной безопасности, считает депутат.

Дмитрий Гусев отметил, что в России уже есть успешный опыт переноса данных во «ВКонтакте» с платформы YouTube.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству России разработать предложения по дополнительному ограничению работы в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных странах.



Дарья Сайфиева