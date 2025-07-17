Путин дал поручение проработать ограничения для мессенджеров из недружественных стран

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России разработать предложения по дополнительному ограничению работы в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных странах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он должен будет представить доклад о выполнении поручения до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Telegram намерен создать филиал или открыть представительство в России в рамках выполнения закона «о приземлении».



Дарья Сайфиева