Духовное собрание мусульман России поддержало запрет «Международного движения сатанизма»* в России

Это обоснованный шаг для защиты граждан и сохранения национальных ценностей, считают в организации

Фото: Динар Фатыхов

Духовное собрание мусульман России поддерживает решение Верховного суда признать экстремистским «Международное движение сатанизма»* и запретить его деятельность на территории России. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе.



— Отношение мусульман к сатане и сатанинским учениям в соответствии с богословскими текстами однозначно негативное, что подчеркивает необходимость борьбы с подобными движениями, разлагающими моральные устои общества. Большинство мусульман России — законопослушные граждане страны, и их вера, основывающаяся на Коране, призывает к миру, справедливости и соблюдению закона, — отметили в организации.

Запрет деятельности таких организаций — обоснованный шаг для защиты граждан и сохранения национальных ценностей, подчеркнули в ДСМР.

23 июля Верховный суд признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность в России.



Дарья Сайфиева