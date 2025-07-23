Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*

Решение вступило в силу незамедлительно

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность. Об этом сообщает РБК.

Решение вступило в силу незамедлительно.

В чем именно угроза движения, не раскрывается. Заседание суда прошло в закрытом режиме без представителей со стороны ответчика.

В июле Госдума приняла пакет законопроектов, которые направлены на усиление противодействия экстремистской деятельности. Теперь для признания движения экстремистским достаточно приговора, который выносится одному из его участников по «экстремистской» статье.

Дарья Сайфиева