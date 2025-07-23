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Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*

12:03, 23.07.2025

Решение вступило в силу незамедлительно

Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*
Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность. Об этом сообщает РБК.

Решение вступило в силу незамедлительно.

В чем именно угроза движения, не раскрывается. Заседание суда прошло в закрытом режиме без представителей со стороны ответчика.

В июле Госдума приняла пакет законопроектов, которые направлены на усиление противодействия экстремистской деятельности. Теперь для признания движения экстремистским достаточно приговора, который выносится одному из его участников по «экстремистской» статье.

Дарья Сайфиева
Справка

* — движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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