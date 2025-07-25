Мошенники начали обманывать татарстанцев от имени «Почты России»
Аферисты сообщают о посылке или письме и предлагают доставить по месту жительства и просят назвать код из сообщения
Мошенники начали выманивать у татарстанцев деньги от имени сотрудников «Почты России» и пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Аферисты по телефону сообщают о посылке или письме на имя потенциальной жертвы и предлагают доставить по месту жительства, а затем просят сообщить код из отправленного СМС-сообщения.
После этого с человеком связываются якобы с портала «Госуслуг», из Центробанка или из правоохранительных органов.
Мошенники сообщают человеку, что его запись на «Госуслугах» взломана и на него оформлен кредит, который направлен на финансирование запрещенных организаций. Чтобы решить эту проблему, звонящие предлагают оформить еще один или несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный» счет.
МВД Татарстана сообщает, что уже зафиксировано два случая мошенничества по этой схеме. В Нижнекамском районе 24-летний монтажник перевел на счета неизвестных более 1,2 млн рублей, а 67-летняя жительница Камских Полян лишилась 560 тыс. рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество).
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