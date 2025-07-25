Мошенники начали обманывать татарстанцев от имени «Почты России»

Аферисты сообщают о посылке или письме и предлагают доставить по месту жительства и просят назвать код из сообщения

Фото: Максим Платонов

Мошенники начали выманивать у татарстанцев деньги от имени сотрудников «Почты России» и пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Аферисты по телефону сообщают о посылке или письме на имя потенциальной жертвы и предлагают доставить по месту жительства, а затем просят сообщить код из отправленного СМС-сообщения.

После этого с человеком связываются якобы с портала «Госуслуг», из Центробанка или из правоохранительных органов.

Мошенники сообщают человеку, что его запись на «Госуслугах» взломана и на него оформлен кредит, который направлен на финансирование запрещенных организаций. Чтобы решить эту проблему, звонящие предлагают оформить еще один или несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный» счет.

МВД Татарстана сообщает, что уже зафиксировано два случая мошенничества по этой схеме. В Нижнекамском районе 24-летний монтажник перевел на счета неизвестных более 1,2 млн рублей, а 67-летняя жительница Камских Полян лишилась 560 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Дарья Сайфиева