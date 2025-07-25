В Казани суд запретил работу интернет-магазина табачной продукции

Магазин оказывал услуги по доставке табачной продукции, тем самым нарушая закон

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Вахитовский суд Казани принял решение о запрете работы сервиса дистанционной продажи табачной продукции. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

Сайт, на котором была размещена информация о возможности покупки табака с доставкой, находился в свободном доступе, в том числе для несовершеннолетних, которые могли приобрести эту продукцию.

В ведомстве напомнили, что по законодательству розничная торговля табачной продукцией должна осуществляться только в магазинах и павильонах.

Информация об услугах интернет магазина признана запрещенной к распространению в РФ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работают над запретом продажи вейпов и электронных сигарет и планируют запретить продажу табака и сигарет лицам моложе 21 года.



Дарья Сайфиева