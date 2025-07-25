Житель Иннополиса попался на уловки интернет-мошенников и потерял полмиллиона рублей

Аферисты убедили его перевести деньги на неизвестные счета для записи на прием в налоговую

Фото: Реальное время

Специалист одного из предприятий Иннополиса потерял 535 тыс. рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников, утверждавших, что он вовремя не заплатил налоги. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Молодому человеку звонили весь день и предлагали решить проблему с задолженностью, рассказывая какие действия предпринять. После этого мошенники предложили обратиться в налоговую.

Для записи в налоговую его убедили сделать несколько переводов на рекомендованные счета. После того, как житель Иннополиса сделал это, он понял, что стал жертвой мошенников.



Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Было установлено, что телефонные номера преступников зарегистрированы в Москве, Башкирии, а также в Краснодарском и Хабаровском краях.

Дарья Сайфиева