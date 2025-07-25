Фонд поддержки дольщиков РТ стал вторым оператором комплексного развития территорий

Ранее такой же статус получил Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана

Фото: Артем Дергунов

В Кабмине РТ Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, наделили полномочиями второго оператора комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее такой же статус получил Государственный жилищный фонд при Раисе РТ.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в 2020 году для создания комфортной городской среды.

Татарстанский Фонд поддержки дольщиков был создан для восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. С 2018-го при федеральной и региональной поддержке удалось достроить более 30 объектов, чтобы 5 тыс. граждан могли получить свое жилье.

Ранее сообщалось, что Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на строительство жилого комплекса на улице Аграрной.

Дарья Сайфиева