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В Татарстане за сутки пожарные семь раз реагировали на пожары

09:44, 25.07.2025

Пять из них произошли в жилом секторе

В Татарстане за сутки пожарные семь раз реагировали на пожары
Фото: Реальное время

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 25 июля, семь раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам: пять раз — на взаимодействие с другими службами и четыре — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Дарья Сайфиева

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