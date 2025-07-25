В Татарстане за сутки пожарные семь раз реагировали на пожары
Пять из них произошли в жилом секторе
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 25 июля, семь раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, пожарные семь раз выезжали по ложным вызовам: пять раз — на взаимодействие с другими службами и четыре — для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировано.
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