Хуснуллин: оптимальный размер ключевой ставки в России к концу года — 10—12%
Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится сегодня
Оптимальный размер ключевой ставки к концу года — 10—12%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.
— Хотелось бы, чтобы у нас до конца года ставка была не более 10—12%, — отметил он.
Ранее в Госдуме допустили, что до конца года ключевая ставка в России может быть снижена до 15%.
Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится сегодня. О стоимости денег в России и ситуации в экономике — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
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