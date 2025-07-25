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Хуснуллин: оптимальный размер ключевой ставки в России к концу года — 10—12%

08:50, 25.07.2025

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится сегодня

Хуснуллин: оптимальный размер ключевой ставки в России к концу года — 10—12%
Фото: Динар Фатыхов

Оптимальный размер ключевой ставки к концу года — 10—12%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

— Хотелось бы, чтобы у нас до конца года ставка была не более 10—12%, — отметил он.

Ранее в Госдуме допустили, что до конца года ключевая ставка в России может быть снижена до 15%.

Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится сегодня. О стоимости денег в России и ситуации в экономике — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Дарья Сайфиева

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