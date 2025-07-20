В Госдуме прогнозируют снижение ключевой ставки до 15%
При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%
До конца года ключевая ставка в России может быть снижена до 15%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.
При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%.
Напомним, 6 июня Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее до 20%.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля.
Ранее сообщалось, что ключевая ставка может быть понижена уже в июле.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».