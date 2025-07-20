Новости экономики

19:07 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Госдуме прогнозируют снижение ключевой ставки до 15%

15:48, 20.07.2025

При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%

В Госдуме прогнозируют снижение ключевой ставки до 15%
Фото: Дарья Пинегина

До конца года ключевая ставка в России может быть снижена до 15%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%.

Напомним, 6 июня Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее до 20%.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка может быть понижена уже в июле.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть664.6
  • Нижнекамскнефтехим85.45
  • Казаньоргсинтез76.3
  • КАМАЗ92.5
  • Нижнекамскшина39.2
  • Таттелеком0.611