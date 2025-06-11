ГИБДД Татарстана: мотоциклисты сами становятся причиной большинства аварий

С начала сезона количество аварий сопоставимо с общим количеством ДТП за прошлый год

Фото: Динар Фатыхов

По данным ГИБДД Татарстана, количество мотоциклистов на дорогах значительно увеличилось, что привело к росту аварийности.

— Ситуация с аварийностью весьма критична. Аварийность неутешительная, рост ДТП, рост погибших и раненых, — подчеркнул заместитель начальника УГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, особенно тревожит участие в авариях несовершеннолетних мотоциклистов. Трагический инцидент произошел в апреле в Пестречинском районе, где 15-летняя девочка, управляя квадроциклом, столкнулась с автомобилем Škoda. В результате ДТП погиб 12-летний пассажир квадроцикла — брат. Сама девочка получила тяжелые травмы.



За первые полгода 2025 года показатели аварийности с участием мотоциклистов достигли уровня всего 2024 года. При этом, по данным Госавтоинспекции, основной причиной большинства происшествий становится превышение скорости самими мотоциклистами. С начала года сотрудники ГИБДД составили более 1500 протоколов об административных правонарушениях. При этом особое беспокойство вызывает тревожный рост числа пьяных водителей мотоциклов — их задержали в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии Дениса Пыжикова, с начала мотосезона, примерно с апреля, в отделение РКБ поступило около 50 пострадавших мотоциклистов, что уже превышает показатели прошлого сезона. Озабоченность у медиков вызывает тот факт, что пострадавшие поступают в состоянии алкогольного опьянения, что усложняет процесс лечения.

Дмитрий Зайцев