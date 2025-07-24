Детей могут начать отправлять в спецшколы за буллинг

Отправка в учебно-воспитательную школу планируется в качестве самой жесткой меры для детей, неоднократно занимавшихся травлей сверстников

Фото: Максим Платонов

Организаторов травли в школах могут начать временно переводить в специальные учебно-воспитательные учреждения. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующий законопроект о противодействии буллингу может быть внесен в Госдуму уже на этой неделе. Работа над документом велась с 2022 года.

Отправка в спецшколы планируется в качестве самой жесткой меры в отношении школьников, которые неоднократно участвовали в буллинге и применяли физическое насилие. Решение о переводе ребенка в учебно-воспитательную школу будет приниматься с согласия родителей и по заключению психолого-медико-педагогической службы.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее назвала травлю в школе одной из частных проблем, связанных с воспитанием детей в семьях республики.

Дарья Сайфиева