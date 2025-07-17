Ирина Волынец обозначила главные проблемы семей в Татарстане

Родители обращаются по вопросам, связанным с семейными отношениями и воспитанием детей

Фото: Динар Фатыхов

Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, представила анализ наиболее частых обращений родителей в свое ведомство. По данным ИА НСН, в работе уполномоченного выделяются три ключевые группы проблем.

В первую очередь родители обращаются по вопросам, связанным с семейными отношениями и воспитанием детей. Значительное количество обращений касается защиты прав несовершеннолетних в период бракоразводных процессов.

Второй по частоте блок обращений связан с образовательной сферой. Родители поднимают вопросы нехватки мест в школах и детских садах, а также сообщают о случаях школьных конфликтов и буллинга.

Третье направление обращений затрагивает социальную поддержку семей. Многие родители испытывают затруднения с оформлением различных пособий и льгот, не знают, куда обращаться за получением положенных выплат и компенсаций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что омбудсмен Татарстана поддержала идею запрета коммерческого суррогатного материнства.

Дмитрий Зайцев