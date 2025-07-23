Матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив» перенесли в Грозный из-за недоступности стадиона и жары

Игра запланирована на 2 августа и начнется в 20.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Нижним Новгородом» и московским «Локомотивом» состоится на «Ахмат Арене» в Грозном. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Игра запланирована на 2 августа и начнется в 20.30 по московскому времени. Время начала матча изменено из-за ожидаемой высокой температуры в дневное время, чтобы обеспечить комфортные условия для игроков и зрителей.

Стоит отметить, что «Нижний Новгород» проводит свои домашние матчи на резервном стадионе, так как домашняя арена закрыта на ремонт. В первом туре чемпионата команда сыграла против «Краснодара» в Казани и потерпела поражение со счетом 0:3.

Анастасия Фартыгина