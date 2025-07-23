В России может появиться чат-бот для помощи жертвам насилия

Бот будет доступен круглосуточно и предоставит базовые техники для снятия стресса, алгоритмы действий в кризисе и контакты ближайших центров помощи

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой создать чат-бот на основе искусственного интеллекта. Этот сервис будет предназначен для первой психологической помощи жертвам насилия, пишет РИА «Новости».

Авторы идеи, Владислав Даванков, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева, считают, что чат-бот станет «точкой входа» для людей в трудной ситуации. Он будет доступен круглосуточно и предоставит базовые техники для снятия стресса, алгоритмы действий в кризисе и контакты ближайших центров помощи.

Депутаты уточнили, что спрос на психологическую помощь в России растет. В 2024 году к специалистам обратились почти 20 миллионов человек. Несмотря на открытие более 2 700 кабинетов медико-психологической поддержки, доступ к помощи для жертв домашнего насилия остается ограниченным.

В документе указано, что в стране всего 134 кризисных центра, а для 29% граждан стоимость очных консультаций является серьезным барьером.

— Существующий инфраструктурный дефицит очевиден, — подчеркивают авторы инициативы.

Также «Новые люди» инициируют законопроект, который позволит возбуждать уголовные дела о домашнем насилии даже без заявления пострадавшего. Эта мера направлена на защиту жертв, которые часто находятся в зависимости от своих обидчиков.



Анастасия Фартыгина