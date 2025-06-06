В Госдуме предложили возбуждать дела о домашнем насилии без заявления жертвы

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы Ксения Горячева из фракции «Новые люди» инициирует законопроект, который позволит возбуждать уголовные дела о домашнем насилии даже без заявления пострадавшего. Эта мера направлена на защиту жертв, которые часто находятся в зависимости от своих обидчиков, сообщает ТАСС.

По словам Горячевой, «пострадавшие могут забрать свои заявления и остаться без защиты», поэтому важно делать такие дела публичными. Она предлагает внести поправки в статью 115 УК, которые позволят правоохранителям заводить дела без согласия жертвы, если она находится в материальной, эмоциональной или бытовой зависимости от обидчика.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Горячева также направила запрос в МВД и Верховный суд, чтобы получить статистику по делам о легком вреде здоровью и числу дел, закрытых из-за примирения сторон.

— Домашнее насилие — это не только семейное дело, но и вопрос жизни и безопасности, — подчеркивает депутат.

Напомним, что Горячева уже вносила на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение штрафов от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за публичное оправдание или пропаганду семейно-бытового насилия.



Анастасия Фартыгина