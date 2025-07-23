В Казани приостановлено движение трамваев и изменены маршруты троллейбусов

Движение трамваев приостановлено между остановками «Ул. Губкина» и «Тектоник»

Фото: Реальное время

Из-за сильных дождей и скопления воды на Юго-восточном мосту в Казани временно остановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7. Это решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.

«Метроэлектротранс» сообщает, что движение трамваев приостановлено между остановками «Ул. Губкина» и «Тектоник». Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты и приносят извинения за доставленные неудобства.

Кроме того, из-за обильных осадков движение троллейбусов маршрутов №3 и 5 также изменилось. Теперь они будут ходить только до остановки «Ул. Татарстан».

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Анастасия Фартыгина