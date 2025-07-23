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В Зеленодольске на парковке обвалился грунт из-за ливня, повреждены три автомобиля

16:09, 23.07.2025

В результате инцидента пострадали три автомобиля

В Зеленодольске на парковке обвалился грунт из-за ливня, повреждены три автомобиля
Фото: Динар Фатыхов

В индустриальном парке «Зеленодольск» произошел обвал грунта на парковке компании Wildberries из-за сильного ливня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

  • В результате инцидента пострадали три автомобиля, но никто не нуждался в медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают службы, которые занимаются устранением последствий обвала.

Также сегодня в Зеленодольском районе Татарстана, на дороге между Раифским монастырем и поселком Садовым, из-за плохих погодных условий упали четыре дерева с территории Волжско-Камского заповедника.

Анастасия Фартыгина

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