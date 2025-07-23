Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с экс-лидером УНИКСа Димитриевичем

Соглашение с македонским защитником рассчитано на два года

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб «Зенит» заключит соглашение с экс-лидером казанского УНИКСа Ненадом Димитриевичем. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Соглашение с македонским защитником рассчитано на два года.



Ненад Димитриевич в прошлом сезоне играл за миланскую «Олимпию». Принял участие в 27 матчах Евролиги. За одну игру набирал в среднем 7,6 очка, а также делал 2,9 передачи, 1,6 подбора и 0,4 перехвата.

За УНИКС выступал с 2022 по 2024 год. Вместе с казанским клубом разыгрывающий стал чемпионом Единой лиги ВТБ и завоевал серебряные медали за два сезона.



О возможном переходе Ненада Димитриевича в «Зенит» накануне сообщал итальянский инсайдер Андреа Кальцоне.

Дарья Сайфиева