Экс-лидер УНИКСа Димитриевич близок к переходу в «Зенит»

Официального объявления о переходе баскетболиста пока не было

Фото: Максим Платонов

Баскетболист итальянского «Милана» Ненад Димитриевич близок к переходу в «Зенит». По данным итальянского инсайдера Андреа Кальцоне, экс-лидер УНИКСа уже подписал двухлетнее соглашение с петербургским клубом.

Источник сообщает, что Димитриевич в «Зените» будет зарабатывать около 1,5 млн евро за год. Также баскетболист должен получить 500 тысяч евро компенсации от своего нынешнего клуба за досрочный разрыв контракта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Димитриевич выступал за УНИКС с 2022 по 2024 год. Вместе с казанским клубом разыгрывающий стал чемпионом Единой лиги ВТБ и завоевал серебряные медали за два сезона. При этом македонец был признан лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги и MVP финала.



На протяжении последнего сезона ходили активные слухи о возможном возвращении Димитриевича в УНИКС. Чуть позже стало известно, что на игрока также претендует московский ЦСКА. Однако трансфер баскетболиста не состоялся.

В прошедшем сезоне «Милан» не смог пробиться в плей-офф Евролиги, заняв 11-е место в регулярном чемпионате. Сам Димитриевич в Евролиге набирал в среднем 7,6 очка и 2,9 передачи, а в итальянском чемпионате — 8,2 очка и 4,1 передачи за игру. Стоит отметить, что баскетболист не выходил на матчи с 6 апреля.

Зульфат Шафигуллин