Жители Альметьевска чаще всего жалуются на качество услуг ЖКХ в Татарстане
За первое полугодие в Жилинспекцию Татарстана поступило 790 обращений от жителей города
За шесть месяцев 2025 года чаще всего жалобы в Госжилинспекцию Татарстана поступали от жителей Альметьевска. Они написали 790 обращений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Два года назад этот показатель был более чем в 2 раза меньше. На 100 тыс. кв. м в городе приходится 21 жалоба.
От казанцев по этому же расчету в 2025 году поступало по 16,9 жалобы на 100 тыс. кв. м. жилого фонда. В Бугульминском районе — по 15 жалоб.
В шесть раз чаще писать в Госжилинспекцию Татарстана стали в Тетюшском районе и в Высокогорском — 12,5 и 12 обращений на 100 тысяч кв. м соответственно.
При этом за первое полугодие 2023—2025 годов не поступило ни одной жалобы из Атнинского района.
Чаще всего жители Татарстана жалуются на работу аварийно-диспетчерской службы, например, когда в доме прорывает трубу или застревает лифт.
Ранее сообщалось, что жильцы одного из казанских домов получат возврат переплаты за отопление, оплату за которое в управляющей компании насчитали на 121 тыс. рублей больше.
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