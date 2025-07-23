Казань назвали самым популярным направлением для отдыха на реках и озерах

Санкт-Петербург и Москва в рейтинг не попали

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла первое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Средняя стоимость размещения в гостиницах и отелях в Казани составила 5,5 тыс. рублей за ночь. Средняя продолжительность отдыха в столице Татарстана — 4 ночи.

Второе место в рейтинге занял Краснодар ( 3,7 тыс. рублей за ночь). Продолжительность отдыха — 2 ночи. Замыкает тройку лидеров Волгоград, где размещение обойдется в 4,5 тыс. рублей за ночь. В среднем туристы приезжают туда на 3 ночи.

В рейтинг также вошли Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Иркутск и другие города. Санкт-Петербург и Москва в список не попали. По мнению авторов рейтинга, эти города не слишком подходят для спокойного отдыха.

Ранее Казань заняла третье место по популярности среди городов-миллионников для летнего отдыха.



Дарья Сайфиева