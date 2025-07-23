В Татарстане за сутки пожарные 10 раз реагировали на пожары

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 16 раз

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 22 июля, 10 раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 16 раз выезжали по ложным вызовам: девять раз — на взаимодействие с другими службами и семь раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах зафиксировали одно происшествие.

Ранее сообщалось, что в России потушили 30 лесных пожаров в 12 регионах.

Дарья Сайфиева