За сутки в России потушено 30 лесных пожаров в 12 регионах
Работы по тушению 62 пожаров в 12 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 30 лесных пожаров в 12 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 62 пожаров в 12 регионах.
В борьбе с огнем задействовано 2 330 человек, 234 единицы техники и 33 воздушных судна. 68 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают 73 воздушных судна.
Помощь Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 83 работника ФБУ «Авиалесоохрана».
В 5 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».