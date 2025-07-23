За сутки в России потушено 30 лесных пожаров в 12 регионах

Работы по тушению 62 пожаров в 12 регионах продолжаются

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За прошедшие сутки в России потушили 30 лесных пожаров в 12 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 62 пожаров в 12 регионах.



В борьбе с огнем задействовано 2 330 человек, 234 единицы техники и 33 воздушных судна. 68 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают 73 воздушных судна.

Помощь Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 83 работника ФБУ «Авиалесоохрана».



В 5 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах.

Дарья Сайфиева