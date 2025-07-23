Объявлены номинанты премии «Ясная Поляна» в категории «Молодость» 2025 года

По словам экспертов, в список вошли тексты самых разных жанров — от магического реализма до документальной прозы

Организаторы литературной премии «Ясная Поляна» объявили список номинантов в категории «Молодость» 2025 года. В него вошли девять произведений. Премию поддерживают музей-усадьба Льва Толстого и компания Samsung Electronics. В этой номинации рассматриваются книги о взрослении, утрате, поиске себя, переездах, мечтах и возвращении домой.

По словам экспертов, в список вошли тексты самых разных жанров — от магического реализма до документальной прозы. Место действия варьируется от цирковой арены до лагеря беженцев. В центре внимания — не только подростковый опыт, но и универсальные темы утраты и перемен.

В номинацию вошли следующие книги:

Сания Биккина. Перемещенные. Москва: Белая ворона, 2024

Виктория Войцек. Тени за стеклом. Москва: Marshmallow Books, 2025

Елена Волынцева, Наталья Копейкина. Неваляшка. Москва: Дом историй, 2025

Руфь Гринько. Комната утешения. Санкт-Петербург: Polyandria No Age, 2025

Анастасия Демишкевич. Под рекой. Москва: Альпина. Проза, 2024

Варвара Заборцева. Пинега. Санкт-Петербург: журнал «Звезда», №1, 2025

Лев Кузьминский. Дневник невидимки. Москва: Лайвбук, 2025

Анастасия Носова. Цирк. Москва: Редакция Елены Шубиной, 2025

Марина Чуфистова. День, когда Бога не стало. Санкт-Петербург: Азбука. Голоса, 2025

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Екатерина Петрова