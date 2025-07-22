Автобусы в Казани возвращаются на привычные маршруты после ремонтных работ на улице Достоевского
Ремонт на улице Достоевского завершен
С 24 июля автобусы в Казани снова начнут курсировать по своим обычным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.
Ремонт на улице Достоевского завершен, и теперь автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 будут следовать по прежней схеме: ул. Н. Ершова, ул. Чехова, ул. Достоевского и далее по маршруту.
Кроме того, изменятся маршруты №71 и 90. Автобусы будут двигаться по улице Волкова, затем по улице Достоевского и далее как обычно, сообщили в комитете.
Напомним, что в Вахитовском районе Казани с 16 июля по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая. Причиной временных неудобств станет проведение капитального ремонта тепловода.
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