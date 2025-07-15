В Казани почти на месяц ограничат движение по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая
В Вахитовском районе Казани с 16 июля по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая. Причиной временных неудобств станет проведение капитального ремонта тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Согласно информации ведомства, ограничение движения, которое продлится чуть более месяца, затронет следующие участки дорог:
- улица Зайни Султана: на участке от улицы Каюма Насыри до улицы Габдуллы Тукая;
- улица Габдуллы Тукая: на участке в районе жилого дома №55 и здания №58.
В Казани введут временное ограничение движения транспорта по улице Седова.
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