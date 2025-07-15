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В Казани почти на месяц ограничат движение по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая

14:14, 15.07.2025
В Казани почти на месяц ограничат движение по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая
Фото: Реальное время

В Вахитовском районе Казани с 16 июля по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая. Причиной временных неудобств станет проведение капитального ремонта тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Согласно информации ведомства, ограничение движения, которое продлится чуть более месяца, затронет следующие участки дорог:

  • улица Зайни Султана: на участке от улицы Каюма Насыри до улицы Габдуллы Тукая;
  • улица Габдуллы Тукая: на участке в районе жилого дома №55 и здания №58.

В Казани введут временное ограничение движения транспорта по улице Седова.

Рената Валеева

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