Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Законопроект приняли в третьем чтении

Фото: Дарья Пинегина

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за поиск запрещенных экстремистских материалов и штрафах для владельцев VPN-сервисов, позволяющих искать запрещенную информацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет об административной ответственности за умышленный поиск в интернете информации, которая включена в список экстремистских материалов, и получение доступа к ним при помощи VPN.

Сейчас в списке Минюста РФ около 5,5 тыс. таких материалов, заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Законопроектом вводится штраф от 3 до 5 тыс. рублей. За распространение рекламы средств для доступа к запрещенным информационным ресурсам, включая все виды VPN, документом предусматривается штраф до 500 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева