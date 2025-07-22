«Они уже осознанно не выполняют требования РКН»: заблокируют ли VPN-сервисы в России?

Пользователям советуют тщательно заботиться о безопасности

Фото: Реальное время

В России введут запрет на рекламу VPN, а использование этих сервисов для доступа к экстремистскому контенту станет отягчающим обстоятельством. Пользователи Сети уже опасаются полной блокировки. «Реальное время» разбиралось, к чему приведет полный запрет VPN в стране.

Песков в 2022 году признался, что пользуется VPN

Эволюция российского законодательства в отношении VPN-сервисов началась в 2017 году, когда президент Владимир Путин подписал закон о запрете средств обхода блокировок, включая анонимайзеры и VPN-технологии, которые позволяют получать доступ к сайтам, признанным нежелательными. Этот закон был оперативно продвинут по инициативе главы ФСБ Александра Бортникова. Тогда же Роскомнадзор учредил «Главный радиочастотный центр» — департамент, целью которого стали изучение и разработка методов блокировки различных интернет-сервисов, включая VPN.

При этом в 2022 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сам пользуется VPN. Он подчеркнул, что установка таких сервисов в России не являются незаконными, и пояснил, что VPN ему необходим для доступа к «хорошим» западным социальным сетям, которые он назвал «высочайшими технологиями».

Тем не менее политика ограничений продолжается: с 1 марта 2024 года Роскомнадзор получил право требовать блокировки в магазинах приложений всех VPN-сервисов, предоставляющих возможность обходить блокировки запрещенных ресурсов, таких как Instagram*.

В настоящее время, спустя еще год, российские власти рассматривают новые меры в отношении VPN. На этот раз предлагается ввести штрафы, достигающие 500 тыс. рублей, за распространение рекламы таких сервисов.

При этом россияне смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. «Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством», — рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Люди не захотят становиться нарушителями»

Эпопея с VPN может закончиться плачевно для тех, кто за ними стоит. Некоторые пользователи Сети активно обсуждают их предстоящую блокировку. Однако, как считают в Positive Technologies, это никак не скажется на доступности для пользователей.

— Штрафы на доступность VPN не повлияют никак, так как почти все используемые сейчас сервисы являются зарубежными. Они уже осознанно не выполняют требования РКН, за что их и блокируют, — рассказал бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Но захотят ли пользователи сами становиться «преступниками»?

— А вот на использование VPN штрафы могут повлиять, так как люди не захотят становиться нарушителями новых законодательных норм. Насколько большим будет число тех, кто откажется от использования VPN, покажет время, — сказал Лукацкий.

Люди или бизнес: кому достанется больше?

Некоторые пользователи высказывали опасения для бизнеса, где VPN необходим не только для доступа к запрещенным сайтам. Но инженер первой категории Департамента информационной безопасности одной из IT-компании Инсаф Набиуллин рассказал, что все-таки в ситуации с блокировкой больше пострадают сами пользователи, «так как для бизнеса работают совсем другие правила и сервисы». Он опроверг мысль о том, что эта область IT-технологий может лишиться специалистов после подобных запретов.

— Эта отрасль не потеряет специалистов, так как в бизнесе всегда будет спрос на специалистов, готовых построить VPN-тоннели. Они используются не только для доступа в запрещенные сайты, но и для пересылки ценной информации, которую нельзя передавать третьим лицам, — рассказал Набиуллин.

Эксперт предупредил пользователей VPN в России, что им следует тщательно заботиться о безопасности, так как бесплатные сервисы не обеспечивают достаточной защиты.

— Найти правильный VPN и особенно бесплатный невозможно, так как, с точки зрения информационной безопасности, все данные будут лететь туда, куда вы подключитесь. Желательно иметь платный VPN, но и он не гарантирует защиту персональных данных. Некоторые люди арендуют сервера в других странах и делают собственный VPN. Это намного лучше и безопаснее, — заключил Набиуллин.



Рената Валеева