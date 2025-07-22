Патриарх Кирилл назвал Набережные Челны прекрасным городом
Это первый визит главы Русской православной церкви в Набережные Челны
Патриарх Московский и всея Руси назвал Набережные Челны прекрасным городом. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
— С вертолета я видел, какой это прекрасный город. Все свидетельствует о том, что, несомненно, идет в том числе и материальное развитие Отечества нашего. И в данном случае речь идет об этой благословенной земле, — сказал он.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл вместе с главой республики поучаствовали в освящении закладного камня собора в Набережных Челнах.
Это первый визит главы Русской православной церкви в Набережные Челны.
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