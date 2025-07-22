Минниханов и патриарх Кирилл поучаствовали в освящении закладного камня собора в Набережных Челнах
Раис Татарстана поблагодарил патриарха за участие в духовной жизни республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл поучаствовали в освящении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
— Наше совместное участие в закладке камня в основание кафедрального собора — подтверждение высокой значимости этого события как для Русской православной церкви, так и для многонационального Татарстана, — сказал Рустам Минниханов.
Он поблагодарил патриарха Кирилла за участие в духовной жизни Татарстана.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана вместе с главой Русской православной церкви прибыли в Набережные Челны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».