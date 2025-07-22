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Минниханов и патриарх Кирилл поучаствовали в освящении закладного камня собора в Набережных Челнах

13:00, 22.07.2025

Раис Татарстана поблагодарил патриарха за участие в духовной жизни республики

Минниханов и патриарх Кирилл поучаствовали в освящении закладного камня собора в Набережных Челнах
Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл поучаствовали в освящении закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

— Наше совместное участие в закладке камня в основание кафедрального собора — подтверждение высокой значимости этого события как для Русской православной церкви, так и для многонационального Татарстана, — сказал Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Он поблагодарил патриарха Кирилла за участие в духовной жизни Татарстана.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана вместе с главой Русской православной церкви прибыли в Набережные Челны.

Дарья Сайфиева

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