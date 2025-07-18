Жителям дома в Казани вернут переплату на 121 тыс. рублей за услуги ЖКХ

Управляющая компания «УютСервис Групп» посчитала стоимость услуг за отопление неверно

Фото: Максим Платонов

Жильцы дома №83 по ул. Магистральной получат возврат переплаты за отопление, оплату за которое в управляющей компании насчитали на 121 тыс. рублей больше. Об этом сообщает Госжилинспекция Татарстана.

Прибор для учета показывал температуру воды, подаваемой в дом, гораздо выше, чем она была в действительности. 31 января было зафиксировано максимальное превышение показаний в 12 раз выше возможных

Несмотря на это, управляющая компания «УютСервис Групп» после того, как прибор был демонтирован и отравлен на диагностику, все равно выставила неправильный счет.

Исполняющая обязанности директора организации была признана виновной в совершении административного правонарушения, но поскольку это первый подобный случай, то в качестве наказания ей вынесли предупреждение и направили представление об обязательном устранении нарушений.

После перерасчета по услуге «Отопление» в платежных документах за июль сумма будет скорректирована. Минимальная сумма перерасчета составляет 1 733 рубля, а максимальная — 3 431 рубль.

Ранее в Альметьевске главный инженер эксплуатационно-производственного управления (ЭПУ) «Альметьевскгаз» был привлечен к ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей. Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, которое привело к отравлению угарным газом семьи и последующей госпитализации детей.



Дарья Сайфиева