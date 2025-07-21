В России предлагают снизить цены на еду в аэропортах при длительных задержках

Фото: Максим Платонов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил значительно снизить цены на питание в аэропортах, если они будут закрыты более чем на три часа. Он направил соответствующее письмо министру транспорта России Андрею Никитину, пишет ТАСС.

Миронов предлагает, чтобы аэропорты изменили условия аренды с торговыми предприятиями. В случае длительных задержек компании должны будут снижать цены на блюда на 50%. Также он предложил установить максимальную стоимость питьевой воды — не более 50 рублей за 0,5 литра.

По словам Миронова, случаи ограничения работы аэропортов участились из-за действий ВСУ и введения мер безопасности. Это создает неудобства для пассажиров, особенно для детей, пожилых людей и инвалидов, которые могут долго находиться в ожидании.

Депутат уточнил, что цены на еду и воду в аэропортах значительно выше, чем в обычных магазинах, что делает их недоступными для многих граждан.

Напомним, что аэропорт Казани столкнулся с масштабными задержками рейсов. Согласно данным онлайн-табло, нарушения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов.



Анастасия Фартыгина