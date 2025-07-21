Татарстан лидирует по одобрению автокредитов: доля отказов составила 76,3%

Фото: Максим Платонов

В июне 2025 года доля отказов по заявкам на автокредиты в России снизилась до 82,2%. Это на 2,6 процентного пункта меньше, чем в мае, и на 3,3 п. п. ниже, чем в начале лета. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество отказов наблюдается в Красноярском крае — 86%, а также в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (83,9%) и Московской (83,5%) областях.

В то же время Татарстан показал один из лучших результатов с долей отказов всего 76,3%. Это значительно ниже, чем в других регионах, таких как Нижегородская (77,2%), Воронежская (77,3%) и Самарская (78,1%) области. В Москве доля отказов составила 81,8%, а в Санкт-Петербурге — 78,8%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, подчеркнул: «Доля отказов начала снижаться после многомесячного роста. Банки обратили внимание на значительный отложенный спрос и снизили ключевую процентную ставку».



Напомним, что в мае 2025 года средний срок автокредитов в России увеличился до 5,37 года, что на 1,6% больше, чем в апреле. Однако Татарстан показал обратную тенденцию: здесь срок кредитования уменьшился на 0,8%.



Анастасия Фартыгина