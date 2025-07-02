Средний срок автокредитов в Татарстане снизился на 0,8%

Фото: Максим Платонов

В мае 2025 года средний срок автокредитов в России увеличился до 5,37 года, что на 1,6% больше, чем в апреле. Однако Татарстан показал обратную тенденцию: здесь срок кредитования уменьшился на 0,8%, сообщает ТАСС.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в начале года срок автокредитов достиг минимального значения — 62,2 месяца. С тех пор он немного вырос, но по сравнению с маем прошлого года снизился на 2,4%.

Наименьшие сроки автокредитования зафиксированы в Самарской (58,7 месяца) и Белгородской (59,2 месяца) областях, а также в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В то же время наибольший срок наблюдается в Тюменской области — 70,9 месяца.



— С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов плавно снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Пик падения пришелся на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и небольшой восстановительный рост, — подчеркнул Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Напомним, что объем выданных автокредитов в России в мае 2025 года сократился на 53,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 101,4 млрд рублей. Это значительное снижение связано с повышением рыночных ставок и введением новых ограничений на выдачу кредитов.



Анастасия Фартыгина