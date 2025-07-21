Путин: рождаемость в России должна достигать 2,1 ребенка на женщину

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Это заявление он сделал на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, где обсуждались проблемы рождаемости в регионе.

Бречалов подчеркнул, что в Удмуртии коэффициент рождаемости составляет всего 1,39, что создает серьезные вызовы для региона.

— Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 г. этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть, — подчеркнул Путин.

Также президент обратил внимание на недостаточность существующих мер поддержки семей с детьми. Он заявил, что женщины в России сейчас рожают первого ребенка в возрасте 28—29 лет, что ограничивает их возможности для рождения последующих детей.

Напомним, что в России обсуждают идею введения «премии за скорость» для семей, которые рожают второго ребенка в течение трех лет после первого. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, заявил, что удвоение материнского капитала в таких случаях может помочь повысить рождаемость.



Анастасия Фартыгина