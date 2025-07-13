В России предложили удваивать маткапитал за «быстрое» рождение второго ребенка

Фото: Динар Фатыхов

В России обсуждают идею введения «премии за скорость» для семей, которые рождают второго ребенка в течение трех лет после первого. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, заявил, что удвоение материнского капитала в таких случаях может помочь повысить рождаемость, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас большая часть маткапитала выплачивается при рождении первого ребенка, что снижает мотивацию для появления следующих детей.

— Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость, — добавил Рыбальченко.

На данный момент размер материнского капитала составляет 690 266 рублей за первого ребенка и 221 895 рублей — за второго. Если семья не получала выплату на первенца, за второго полагается 912 162 рубля. Эксперты уточняют, что текущие меры не всегда стимулируют рождение первого ребенка, и увеличение выплат может не заинтересовать молодежь.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который существенно упрощает процедуру оформления в собственность жилых помещений, приобретенных с использованием средств маткапитала по ипотеке. Отныне согласие банка-залогодержателя для этого не потребуется.



Анастасия Фартыгина