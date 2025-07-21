С бывшего главы КирМоса и его семьи взыщут активы на 437 млн рублей

Ранее иск прокуратуры Татарстана составлял 425 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

С бывшего главы администрации Кировского и Московского районов города Казани Сергея Миронова и членов его семьи взыскали более 437 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Установлено, что расходы по приобретению имущества семьей Сергея Миронова не соответствуют заявленным им доходам. Он зарегистрировал на себя и своих родственников 45 объектов недвижимости.

Кроме того, он продал восемь объектов недвижимости, которые также купил на неподтвержденные доходы, и получал деньги от сдачи в аренду нежилых помещений.

По версии надзорного ведомства, именно Миронов в 2016—2022 годах, занимая пост главы двух районов, выступал бенефициаром приобретения активов на 308,3 млн рублей в Казани и Лаишевском районе, с номинальным оформлением на родню, чтобы придать легитимный характер сделкам по приобретению имущества на неподтвержденные доходы.



Прокурор Татарстана в марте 2025 года увеличил иск по делу о «раскулачивании» экс-главы КирМоса на 116,6 млн рублей. Ранее он составлял 425 млн рублей, позже сумма выросла. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня же в Советском райсуде Казани завершились прения по уголовному делу Миронова, где представитель потерпевшей администрации КирМоса выступила на стороне защиты, попросив об оправдании. Такую же позицию занял сам подсудимый и его адвокаты. Ранее прокуроры запросили для бывшего главы двух районов 8 лет колонии.



В последнем слове бывший чиновник заявил: «Не хочу быть бременем на теле республики». Приговор по делу ожидается 31 июля.

Дарья Сайфиева