«Не хочу быть бременем на теле республики»: Сергей Миронов выступил с последним словом в суде Казани

Приговор по делу экс-главы КирМоса могут огласить 31 июля

Фото: Ирина Плотникова

До 31 июля в совещательную комнату ушла сегодня судья Советского райсуда Казани Ирина Сухова. До этого за два часа в процессе над бывшим главой двух районов Сергеем Миронов успели завершить прения и выслушать последнее слово обвиняемого, передает с заседания журналист «Реального времени».

Подсудимый просил о вынесении оправдательного приговора, и одновременно — не лишать его свободы и возможности работать на благо Татарстана, общества и своей семьи — хотя бы в качестве консультанта при заключении контрактов с Минобороны. Напомнил — сам хотел уйти на СВО, но нынешний диагноз не позволяет даже носить бронежилет — слишком тяжелый.

«Я не хочу быть бременем на теле своей республики», — заявил Сергей Миронов, изъявляя желание продолжить работу уже не на муниципальной службе.

На предложение «Реального времени» прокомментировать решение о «раскулачивании», вынесенное сегодня Верховным судом РТ, обвиняемый сообщил — детали ему неизвестны. Его мать Ирина Миронова оказалась информирована чуть лучше: «Мне оставили единственную квартиру на улице Комсомольской, лишили даже парковочных мест и дачи, купленной на средства от продажи других объектов! Всего, что всю жизнь зарабатывали!» — возмутилась она в ответ на вопрос «Реального времени».

Напомним, сегодня в закрытом режиме ВС Татарстана постановил взыскать в доход государства активы бывшего главы и его родственников на 437 млн рублей, а на прошлой неделе гособвинители просили признать экс-главу КирМоса виновным в трех превышениях и одном злоупотреблении полномочиями и наказать реальным сроком в 8 лет колонии общего режима.