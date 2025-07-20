Военные силы РФ освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР
Также российские военные поразили объекты топливной инфраструктуры Украины
Российские военные силы освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ими поражены объекты топливной инфраструктуры Украины и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.
За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции военные силы РФ также освободили 10 населенных пунктов.
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