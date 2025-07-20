Военные силы РФ освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР

Также российские военные поразили объекты топливной инфраструктуры Украины

Фото: Динар Фатыхов

Российские военные силы освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ими поражены объекты топливной инфраструктуры Украины и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции военные силы РФ также освободили 10 населенных пунктов.



Дарья Сайфиева