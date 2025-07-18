За неделю ВС РФ освободили десять населенных пунктов

Также российские средства ПВО 17 июля перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции военные силы РФ освободили 10 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.



Были освобождены населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР, населенные пункты Карла Маркса, Петровка, Воскресенка и Новохатское в ДНР и Малиновка в Запорожской области. Также было освобождено Каменское в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за прошедшую ночь 17 июля перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



Дарья Сайфиева