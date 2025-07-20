Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву

В аэропортах Москвы усилены меры безопасности

Фото: Дарья Пинегина

Система ПВО сбила пять беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы России Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

19 июля Сергей Собянин также сообщал об уничтожении над Москвой БПЛА.

В аэропортах столицы были введены ограничения и усилен контроль безопасности. В связи с этим некоторые рейсы на вылет и прилет в Казани были задержаны. Приволжская транспортная прокуратура держит ситуацию с соблюдением прав авиапассажиров на контроле.

Дарья Сайфиева